Omicidio a Rozzano, uomo accoltellato alla schiena. Fermato il presunto aggressore

Rozzano (Milano), 18 gennaio 2024 – Un giovane uomo con ferite d’arma da taglio alla schiena è stato trovato agonizzante stamattina, alle 10, in via Pavese a Rozzano. Inutile il trasporto all’ospedale Humanitas, dove l’uomo, arrivato in codice rosso, ossia in condizioni già gravissime, è poi deceduto. La vittima, ancora in corso d’identificazione, sarebbe una marocchino intorno ai 30 anni. In via Pavese, oltre alla vittima, i carabinieri hanno trovato un altro marocchino, presumibilmente l’aggressore, che ora è sotto torchio in caserma. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Corsico.

Notizia in aggiornamento