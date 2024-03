Omicidio Giulia Tramontano, la mamma sui social: “Siamo qui per te e Thiago. Oggi ti vedo ovunque”

Milano, 21 marzo 2024 – Nel giorno di una nuova udienza del processo sul femminicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi che è stata uccisa con oltre 30 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello, la mamma della vittima non fa mancare un post social dedicato alla figlia.

“Siamo qui per te Giulia. Per te e Thiago. Ti vedo ovunque in una Milano che non mi appartiene, ma che tu amavi”, ha scritto Loredana Femiano in una storia Instagram a corredo di una fotografia con un composit di immagini che immortalano Giulia e sua sorella Chiara mentre si scattano alcuni buffi selfie. A fare da sottofondo, la canzone di Irama ‘Ovunque sarai’. E una strofa che appare sopra la fotografia: ‘Ovunque sarai, ovunque sarò. In ogni gesto io ti cercherò”.

il post Instagram di Loredana Femiano, mamma di Giulia Tramontano

Oggi, Chiara Tramontano sarà ascoltata tra i testi presentati dal pubblico ministero. Una volta terminati questi, saranno ascoltati quelli della difesa: si tratta di uno psichiatra e uno psicologo.

Il processo è iniziato lo scorso gennaio e durante la prima udienza, l'imputato aveva affermato di essere consapevole di aver distrutto la vita di Giulia e del bambino: “Quel giorno con loro anche io me ne sono andato”, aveva detto.

Impagantiello, ex barman trentenne, detenuto nel carcere San Vittore, è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi, rapporto di convivenza, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. L’uomo rischia l'ergastolo.