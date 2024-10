Oltre 8mila volontari contro la fame

Oltre 800 persone tra dipendenti, fornitori ed ex colleghi di Snam hanno partecipato a partire dal 16 ottobre, Giornata Mondiale dell’Alimentazione, a “Insieme per gli altri”, iniziativa di volontariato aziendale promossa da Fondazione Snam ETS, per il contrasto alle tre declinazioni della “povertà“: energetica, educativa, alimentare. L’evento è stato realizzato contemporaneamente in 17 città italiane, tra cui Milano, in collaborazione con il partner Azione contro la Fame. Otto, i giorni lavorativi dedicati a volontariato e solidarietà; i partecipanti si sono dedicati a numerose attività, tra cui la raccolta di eccedenze alimentari e la preparazione di pacchi alimentari, la distribuzione di pasti e dei pacchi a persone vulnerabili e fragili, e vendita di prodotti per azioni di fundraising a favore di di senza fissa dimora. Ogni volontario ha potuto donare 4 ore della propria settimana lavorativa per un totale di circa 3mila ore di solidarietà. Raccolti oltre 95mila chili di cibo, di cui più di 22mila di eccedenze alimentari recuperate e circa 17mila pasti serviti, raggiungendo circa 50mila persone in difficoltà.