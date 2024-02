Oltre 545mila euro per sistemare il nido di via Sallustio

Sono terminati i lavori nell’asilo nido di via Sallustio 2, nel Municipio 4: nella struttura sono presenti circa 60 bambini, divisi in tre sezioni. È stato sistemato il tetto, sono stati sostituiti i controsoffitti termoisolanti; sono state imbiancate le aule e le facciate esterne. In una di queste è stata utilizzata una vernice “effetto lavagna”, sulla quale si può disegnare o scrivere e cancellare. È stato posizionato anche un nuovo parapetto di sicurezza sulla copertura e una scala di accesso per agevolare le future manutenzioni, oltre che nuove lampade Led. "Per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sono stati investiti oltre 545mila euro – spiega la vicesindaco e assessore all’Educazione, Anna Scavuzzo –. L’impegno per l’edilizia educativa e scolastica prosegue, se vogliamo ampliare l’offerta educativa in città dobbiamo parimenti riuscire ad ampliare i numeri e le disponibilità di personale educativo".