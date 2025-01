Addio a Oliviero Toscani, il sindaco Sala: “Il suo sguardo mancherà a Milano e al Paese”

Milano, 13 gennaio 2025 – Addio ad Oliviero Toscani. Il famosissimo fotografo si è spento a quasi 82 anni, dopo aver coraggiosamente lottato contro una grave e rara malattia. Toscani era ricoverato da qualche giorno all'Ospedale di Cecina e le sue condizioni erano state indicate come gravi. Ha avuto tre mogli e sei figli: l'ultima, accanto a lui fino alla fine, è Kirsti Moseng, 80 anni, ex modella norvegese, nonché sua agente. Si sono conosciuti più di mezzo secolo fa e non si sono più lasciati. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Rocco, Lola e Ali.

Appena si è diffusa la notizia, diversi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla sua famiglia da parte del mondo istituzionale e politico, ma anche sportivo di Milano e della Lombardia.

Il fotografo Oliviero Toscani alla presentazione della sua mostra a Milano 'Oliviero Toscani. Professione fotografo', Milano, 23 giugno 2022

Sala: “Il suo sguardo mancherà a Milano”

“Oliviero Toscani ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell'immagine e della comunicazione. Le sue foto e campagne hanno provocato e fatto riflettere. Il suo sguardo mancherà a Milano e al Paese. Un abbraccio alla famiglia”, ha scritto sui social il sindaco di Milano Giuseppe Sala ricordando il fotografo milanese.

L’assessore alla Cultura Sacchi: “Ha scardinato le logiche della comunicazione”

“La morte di Oliviero Toscani mi colpisce molto e lascia tutti più soli”, ha sottolineato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, dopo la morte del grande fotografo che proprio a Milano era nato, “per poi girare il mondo con la sua fotografia dirompente e fuori da tutti gli schemi”. “Ha letteralmente scardinato le logiche della comunicazione e dell'immagine sollecitando l'opinione pubblica ad una riflessione sempre più profonda - prosegue Sacchi -. Si è occupato di ingiustizie, paradossi, disuguaglianze, libertà, diritti in una maniera inedita, a volte aspra, ma così efficace”. “Faccio parte della generazione che è cresciuta con le sue grandi campagne sui muri delle nostre città e sono felice che Milano abbia fatto in tempo a regalargli la gioia di rivedere stampate alcune delle sue immagini più efficaci in una preziosa mostra itinerante che, libera dai riferimenti commerciali - ha ricordato Sacchi parlando della mostra che Milano gli ha dedicato -, riproponeva, in occasione dei suoi ottant'anni, solo ed esclusivamente la denuncia di fatti, paradossi, ingiustizie del nostro tempo fragile”. “Mi stringo alla famiglia Toscani. A Kristi, Rocco, Lola e Ali e a tutti i suoi amici e compagni di una vita. Riposa in pace caro Oliviero”, ha concluso.

L’Inter: “I suoi scatti hanno raccontato passioni”

“Uno dei fotografi più amati e rivoluzionari, un riferimento per la sua epoca. Attraverso i suoi scatti ha raccontato passioni, sentimenti e culture", si legge sul profilo X dell’Inter. E ancora: “È stato un grandissimo interista: non una scelta, ma una filosofia. "È il destino: l'Inter è sorprendente, è una fidanzata alla quale vuoi sempre bene". Ha scattato per Inter foto storiche, come quella celebrativa per il Centenario del Club. Ha tifato, in maniera passionale e profonda. Lo ricordiamo con affetto e ammirazione. Esprimiamo il cordoglio per la sua scomparsa e la vicinanza alla sua famiglia in questo momento di dolore”.