Milano, 18 dicembre 2018 - La Provincia di Bolzano si unisce alla candidatura italiana di Milano-Cortina per i Giochi olimpici invernali del 2026. A comunicarlo è stato il governatore altoatesino Arno Kompatscher che oggi ha comunicato l'accordo a tre fra Regione Veneto, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano per sostenere la candidatura italiana.

La Giunta provinciale altoatesina, che inizialmente aveva detto "no" a un'Olimpiade in Alto Adige per motivi di costi, ha stanziato 116.937 euro a copertura del 10% delle spese necessarie a questa fase che prevede la formulazione del dossier di candidatura e lo svolgimento di una serie di attività, incontri, visite di delegazioni ed eventi. La consistenza della partecipazione della Provincia di Bolzano (il 10%) nasce in virtu' del fatto che tra Veneto, Trentino e Alto Adige verranno ospitate dieci discipline olimpiche, una delle quali, ovvero il biathlon, avrà sede nel territorio altoatesino, ad Anterselva.

In attesa dell'ufficialità del masterplan previsto per l'11 gennaio, a Milano dovrebbero tenersi le competizioni di pattinaggio velocità, short track, pattinaggio di figura, i due tornei di hockey (maschile e femminile) e la cerimonia d'apertura (allo stadio di San Siro); in Valtellina tra Bormio e Livigno snowboard e freestyle; in Val di Fiemme sci nordico, combinata nordica, salto con gli sci e a Madonna di Campiglio lo sci alpinismo, e a Cortina d'Ampezzo sci alpino, skeleton, bob, slittino, curling e probabilmente la cerimonia di chiusura (Arena di Verona).