L’Old Fashion chiude, il 20 gennaio 2024 la festa d’addio alla Triennale: “Abbiamo fatto la storia, riapriremo”

Milano – La data è mercoledì 31 gennaio 2024. Dal giorno dopo, i locali del Palazzo dell’Arte in Triennale che ospitano la discoteca Old Fashion, storico tempio del divertimento notturno milanese, dovranno essere liberi. L’ultima serata, con una grande festa d’addio, sarà mercoledì 20 gennaio.

“Non chiudiamo”

La storia dell’Old Fashion all’interno della Triennale è quindi alla fine. La sala da ballo nel Palazzo dell’Arte, attigua al Museo del Design, diventerà altro. “Ma finisce solo la storia dell’Old Fashion dentro la Triennale – dice Roberto Cominardi, gestore del locale insieme al fratello dal 1992 – La discoteca non morirà, riaprirà in un’altra sede, che stiamo già valutando”.

Jimi Hendrix e i vip

L’Old Fashion è, in pratica, uno degli ultimi locali notturni storici di Milano rimasti nella loro sede originaria. Aperto nel 1932 con il nome Trianon (lo stesso di molti locali sparsi per l’Italia, preso in prestito dalla villa di Versailles fatta costruire da Luigi XIV), dalla sua grande sala e dal suo giardino affacciato sul Parco Sempione sono passati tutti i grandi nomi della musica, dello spettacolo dello sport. Da Leonardo Di Caprio a Justin Bieber, da George Clooney a Ronaldo. Data storica per il locale è il 23 giugno del 1968 quando sul piccolo palco salì il monumento della musica Jimi Hendrix.

Coltellate nei giardini

Negli ultimi anni la discoteca della Triennale – in realtà, i suoi spazi esterni – è stata però sotto i riflettori per motivi di cronaca, più che per la musica e il divertimento. Nel luglio del 2018 nei giardinetti di fronte all’entrata di via Camoens Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, venne colpito con numerose coltellate, e nell’ottobre del 2019 una ragazza denunciò di essere stata violentata proprio davanti al locale. Episodi che portarono alla chiusura temporanea disposta dal questore per motivi di sicurezza.

Contratto scaduto

“La sicurezza però non c’entra con la chiusura in Triennale – sottolinea ancora Cominardi – Del resto, gli episodi di criminalità che si sono registrati fuori dalla discoteca sono gli stessi di cui sentiamo parlare tutti i giorni in tante zone della città. Semplicemente il contratto d’affitto era scaduto e Triennale ha deciso di non rinnovarlo perché per quegli spazi ha altri progetti. I rapporti con loro sono sempre stati cordiali e trasparenti”.

Nessuna polemica

“Da parte nostra – sottolinea il gestore – non ci sono rabbia, rimpianto o frustrazione. Per noi si apre solo una nuova fase, che speriamo sia ancora di successo, com’è stata quella di questi anni. Personalmente posso dire che c’è un po’ di tristezza, avendo speso in questo locale trent’anni della mia vita. Quando lo prendemmo era in pratica una balera. Ora è un posto conosciuto in tutto il mondo, frequentato da personaggi famosi, turisti e tanti giovani. Un locale che diventato un simbolo della vita notturna di Milano”.