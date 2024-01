"Oh.La.la." Vita musica e risate. Stile Corvetto

Oliva

Inaugurato all’inizio di ottobre del 2022, Oh.La.la. è un locale in pieno spirito Anime Nascoste, capace di unire un arredamento vintage e particolare con eventi dal vivo e somministrazione smart e vivace, per illuminare una periferia complessa della città, come quella di Corvetto, nello specifico via Bessarione e la vicina piazza Angilberto, su cui affacciano le vetrine del pub. Una zona piena di vita e di voglia di aggregazione, che sembra avere proprio bisogno di spazi di socialità condivisa come questo. In un anno e mezzo di apertura, Oh.La.La ha già fatto parlare di sé per la qualità delle serate in cui suonano musicisti e gruppi già affermati non solo a Milano, e anche per eventi teatrali come la Tournée da Bar di Davide Lorenzo Palla, che ha fatto tappa qui nel tour di maggio dello scorso anno con ben tre spettacoli (Amleto, Romeo e Giulietta e Macbeth).

Alle pareti sono sempre appese opere di giovani artisti, che colorano il locale e valgono la visita. Al momento sono esposti i lavori pittorici di Nipa, al secolo Lorenzo Panigalli, classe ’90. Cantautore e artista visivo eclettico e poetico, Nipa espone quadri di piccolo e grande formato in una personale dal titolo “The Woman“, una serie di ritratti femminili coloratissimi e caratterizzati da un occhio a forma di X nera, una cifra particolare e impattante. In occasione della mostra e per animare una serata con musica e partecipazione, sabato dalle 19 va in scena The Red Carpet, il duo composto da Marco Peritore e Francesco Biella, primo evento live del 2024 di Oh.La.la. Le Strade Duo conduce, invece, i frequenti appuntamenti di Karaoke. È poi Davide Paglia a condurre le serate di stand up comedy, microfono aperto a giovani talenti della comicità che si esibiscono davanti al pubblico per provare i nuovi sketch e misurare la forza dei loro monologhi a suon di risate. Sotto Natale il locale ha ospitato un mercatino vintage, ma sempre è possibile ammirare oggetti, bici, arredi particolari che lo rendono un posto speciale, aperto a clienti di tutte le età. OH.LA.LA. - Via Bessarione 46 – Tel. 02 84076241