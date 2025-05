Ogni cittadino è decisivo: un passo alla volta. Non importa quanto grande, importa che sia fatto

Per capire ancora meglio il funzionamento di questo progetto siamo entrati nel cuore dell’associazione intervistando Milena, la presidente del circolo Legambiente.

Cos’è Legambiente? Di cosa si occupa? "Legambiente ha come obiettivo di sensibilizzare le persone sui temi ambientali e si occupa di trovare strade possibili per andare sempre di più verso la sostenibilità",

Ci sono molti giovani all’interno di Legambiente? "Nel corso degli ultimi anni c’è stato a Bussero un ricambio generazionale, a fianco dei membri storici si sono fatti avanti dei ragazzi che abbiamo coinvolto nel gruppo direttivo, poi ognuno ha disponibilità diverse che insieme si cerca di compensare, per esempio di solito a fare attività in orario lavorativo sono i pensionati mentre nei weekend ci sono i più giovani".

Perché scegliere Legambiente, perché farne parte? "Innanzitutto perché ci consente di trovare delle persone che hanno sensibilità su questi argomenti con le quali potersi confrontare e fare insieme qualcosa, perché si sa: l’unione fa la forza"!

Come vi avevamo promesso ogni cittadino può cambiare il mondo, un passo alla volta. E non importa quanto sia grande, importa che sia stato fatto. Quindi cari lettori: scegliete sempre la via più green!