A Milano oggi sabato 5 ottobre non c’è lo sciopero dei mezzi: regolari metro, tram e bus

Milano – È in corso lo sciopero del trasporto pubblico locale indetto dal sindacato autonomi Orsa in tutta Italia e, a livello locale, anche da alcune sigle confederali. Dalla protesta è esclusa Milano, dopo la precettazione per motivi di ordine pubblico, per la partita Inter Torino e per la manifestazione pro Palestina. Come reso noto da Atm “Il sindacato Orsa Trasporti ha revocato lo sciopero proclamato per sabato 5 ottobre a seguito dell’ordinanza del Prefetto di Milano – si legge sul sito dell’azienda di trasporti milanese –. Le linee Atm e la Funicolare Como-Brunate saranno in normale servizio”. La circolazione di metropolitana della linea rossa M1, verde M2, gialla M3, blu M4 e lilla M5 sarà quindi regolare, così come quella di bus e tram.

Diversa la situazione nel resto del Paese. A causa della mobilitazione rischio disagi in tutte le città anche se lo sciopero di 24 ore prevede le fasce di garanzia stabilite dalla legge: dall'inizio diurno e fino alle 8.30 e poi dalle 17 fino alle 20.30.