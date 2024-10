Oggi i funerali. I sindacati:: "Più sicurezza"

Verranno celebrati oggi, alle 15 nella chiesa evangelica Veritas in via Cavour 4 a Rozzano, i funerali di Manuel Mastrapasqua (nella foto), aggredito mentre rincasava dopo il lavoro e ucciso con una coltellata dal 19enne Daniele Rezza, fermato nei giorni successivi dai carabinieri. Il Comune di Rozzano ha proclamato il lutto cittadino e oggi, in segno di vicinanza alla famiglia della vittima, sugli edifici pubblici verranno esposte le bandiere a mezz’asta. Il Comune ha inoltre disposto la sospensione delle attività commerciali, per tutta la durata delle esequie, invitando la cittadinanza a un momento di raccoglimento e riflessione.

Sulla tragedia intervengono anche i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, sigle che seguono il settore del commercio. Mastrapasqua, infatti, lavorava con un contratto in somministrazione per il supermercato Carrefour aperto 24 ore su 24 in via Farini a Milano, ed è morto mentre rientrava a casa dopo il turno, la notte fra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre. Esprimono alla famiglia "cordoglio e vicinanza in questo momento di dolore", oltre alla "preoccupazione per le condizioni di sicurezza dei lavoratori". I sindacati, in una nota, lanciano un appello per "cercare di individuare soluzioni condivise finalizzate a garantire maggiori condizioni di sicurezza per tutti, soprattutto nelle fasce orarie di maggior rischio per l’incolumità delle persone, attraverso un adeguato coinvolgimento delle istituzioni locali, delle famiglie, delle scuole e delle aziende che operano sul territorio".

Andrea Gianni