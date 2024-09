Oggi è il giorno del dolore. I funerali celebrati da Delpini

Strage in famiglia, a Paderno Dugnano è il giorno del dolore. Si tengono alle 14.30 nella Chiesa di Santa Maria Nascente i funerali di Fabio, Daniela e del 12enne Lorenzo, uccisi a coltellate dal figlio e fratello 17enne la notte del 31 agosto scorso.

Le esequie, come era stato annunciato anche dalla sindaca Anna Varisco, saranno officiate dall’arcivescovo monsignor Mario Delpini. Una giornata dolorosa e difficile per tutta la città. Dove, per oggi, è stato proclamato il lutto cittadino, "in segno di vicinanza al dolore dei familiari e per testimoniare il comune e profondo sentimento di cordoglio dell’intera comunità". Tutti i cittadini, le istituzioni, le scuole e qualsiasi realtà associativa sono invitati ad osservare, inoltre, un minuto di silenzio, fissato per le 12. Molte le prescrizioni inoltrate ieri dal Comune a garanzia dello svolgimento sereno, per quanto possibile, dei funerali delle vittime della tragedia e per fare fronte a un prevedibile bagno di folla. La presenza in chiesa sarà contingentata, un impianto di amplificazione consentirà di diffondere all’esterno l’audio della celebrazione.

Nessun cronista in chiesa, per gli addetti ai lavori sarà predisposta un’area riservata. Modifiche anche alla viabilità. Dalle 13 sarà interrotta la circolazione automobilistica in via Roma, nel tratto compreso tra via IV Novembre e via Gramsci, e in via Camposanto, nel tratto compreso tra via Roma e la rotatoria tra le vie Camposanto e San Michele, con deroghe per familiari, forze dell’ordine, autorità e mezzi diretti ai parcheggi. Nella stessa fascia oraria e sino al termine delle esequie sarà sospeso il servizio di trasporto pubblico urbano. Per volontà dei familiari niente fiori, ma offerte all’associazione Kayros di don Burgio, a Vimodrone, che offre una seconda occasione ai minori in difficoltà segnalati dal Tribunale per i Minorenni, dai Servizi sociali e dalle forze dell’ordine.

M.A.