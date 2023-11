Offrono droga a 14enni e le violentano, arrestati due uomini all’aeroporto: erano diretti all’estero

Milano, 18 novembre 2023 - Avrebbero adescato tre ragazzine quattordicenni, residenti a Novara, e le avrebbero costrette a subire rapporti sessuali. Per questo i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Novara hanno arrestato due trentenni accusati di violenza sessuale nei confronti di due ragazzine dopo avere offerto loro della droga. I due uomini, di nazionalità algerina, irregolari e clandestini in Italia, con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati fermati mentre cercavano di imbarcarsi su un aereo diretto all'estero.

Le violenze si sono verificate il 6 novembre scorso. Le tre minorenni si erano allontanate in giornata da una comunità del Milanese, dove erano ospiti, per tornare a Novara dove hanno incontrato i due trentenni conosciuti il giorno precedente. Gli uomini, dopo averle condotte in un'abitazione occupata abusivamente, le avrebbero costrette a consumare stupefacenti per poi abusare sessualmente di due di loro.

Le ragazzine dopo essere riuscite a fuggire hanno chiesto aiuto. I carabinieri le hanno accompagnate in ospedale e hanno iniziato le indagini che in quattro giorni, hanno portato a individuare i due trentenni, prima a Milano, poi a Roma, dove sono stati bloccati. Il provvedimento di fermo è stato eseguito all'aeroporto di Roma Fiumicino, in collaborazione con la polizia di frontiera.