Offerte di lavoro Afol per corrieri, contabili, operai e camerieri

Ripartono le offerte di lavoro di AfolMet su tutto il territorio del sudovest milanese. Ad Assago si cercano addetti alle vendite, banconisti di gastronomia, aiuto cuochi e addetti alla rosticceria. Anche a Corsico il settore ristorazione offre diversi posti di lavoro, come aiuto chef, commis e camerieri. Altra categoria molto richiesta: addetti alle pulizie. Si cercano sempre a Corsico, a Cusago e a Buccinasco, insieme a operai verniciatori e contabili.

A Cesano servono addetti alla contabilità, mentre a Gaggiano sono richiesti operai, addetti al montaggio arredi, specializzati per produzione e imballi e persone che appartengono a categorie protette, sempre per la mansione di operai e magazzinieri. A Trezzano le offerte professionali riguardano corrieri con patente B.

Decine le proposte di lavoro a Rozzano, in particolare per i negozi del centro commerciale Fiordaliso: si cercano diversi addetti alle vendite (anche in categorie protette) per i punti vendita, in particolare di abbigliamento. Sono richiesti a Rozzano anche addetti alle pulizie, contabili, operai di produzione, disegnatori termotecnici e addetti alla ristorazione. Tutte le proposte di lavoro si trovano sul sito di AfolMet che ha anche un Centro per l’impiego a Corsico, in via Leonardo Da Vinci.

F.G.