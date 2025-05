"Sei luce e forza. Ora continuerai a brillare"

"Ciao dolce Vale. Sei il nostro raggio di sole e il nostro cuore". Comincia così il messaggio pubblicato sui canali di “ImSocial“, agenzia di social media "al servizio della musica" per cui Valeria Necchi lavorava come art director. Un messaggio d’addio. Perché la vita della trentasettenne – avrebbe compiuto 38 anni il prossimo 21 dicembre – si è spenta giovedì sera dopo un incidente. La donna, in sella al suo scooter, si è schiantata contro un furgone all’incrocio tra viale Ortles e via Cassano d’Adda, a pochi passi da casa. Stando a quanto raccolto al momento, il furgone stava percorrendo viale Ortles in direzione piazza Bonomelli mentre la moto avanzava lungo via Cassano d’Adda con alle spalle via Marco D’Agrate. Lo schianto è avvenuto all’incrocio semaforico e l’ipotesi è che uno dei due mezzi non abbia rispettato il rosso.

"Sono sconvolta", dice un’amica. Altri non se la sentono di parlare. Ma “chi era“ Valeria emerge da quanto è stato scritto per lei. "Sei il nostro sorriso, la nostra forza, la nostra voce e la nostra anima. Sei luce", prosegue il testo di “ImSocial“. "Sei bellezza e purezza, grinta ed entusiasmo, gentilezza e amore. L’amore che dal 2016 ogni giorno hai portato, forte, nelle nostre vite e nelle vite di tutti i fortunati che hanno potuto conoscerti. Sei tutta Imsocial. Per sempre". Di Milano, aveva frequentato il liceo scientifico Einstein per poi studiare Design della comunicazione al Politecnico. Sui suoi profili abbondano le foto del suo matrimonio (si era sposata un anno fa), dei suoi gatti e del cagnolino. "Amava moltissimo gli animali", dice chi la conosceva. "La sua luce continuerà a brillare: non la dimenticheremo". M.V.