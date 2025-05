Schianto tra auto e moto, cinque feriti. Il biker ricoverato in codice rosso

Scontro tra un’auto e una moto: cinque i feriti nella notte ad Azzate, lungo la provinciale che costeggia il lago. Per cause in corso di accertamento - attorno alla 1.30 – i due veicoli sono entrati in collisione. Un impatto violento. Il ferito più grave è un ventitreenne che viaggiava in sella moto, più lievi le conseguenze per i quattro giovani che viaggiavano sull’auto. Tre le ambulanze arrivate sul posto, con un’automedica e anche l’elisoccorso. I carabinieri di Varese hanno proceduto ai rilievi per cercare di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre i vigili del fuoco hanno collaborato alle operazioni di messa in sicurezza. Il motociclista è stato portato in ospedale in codice rosso, ricovero in codice giallo invece per due degli occupanti dell’auto.