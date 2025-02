Occhiali usati. Via alla raccolta e alle donazioni

A Basiglio gli occhiali usati non si buttano ma si donano, basta portarli lì in appositi raccoglitori. Si tratta di un’iniziativa dei Lions Club International patrocinata dal Comune di Basiglio. Purtroppo spesso molte persone non sono nelle condizioni di procurarsi gli occhiali. Grazie al progetto "Dona i tuoi occhiali" ognuno può fare la sua parte per aiutare chi ne ha bisogno.

E così l’amministrazione comunale ha deciso di sostenere l’iniziativa dei Lions che hanno messo a disposizione alcuni raccoglitori all’ingresso del municipio, di Palazzo Albertario, della scuola e della biblioteca di Vione. I volontari dei Lions porteranno gli occhiali in un centro specializzato dove, puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, saranno destinati ai Paesi in via di sviluppo.

Grazie al service "Progetto Italia", inoltre, gli occhiali andranno ad aiutare le famiglie bisognose del territorio, con la collaborazione dei servizi sociali comunali. Il Progetto Italia è nato proprio per fornire occhiali gratuitamente a istituzioni, enti, strutture, associazioni e famiglie bisognose.

"Abbiamo accolto con molto entusiasmo i progetti dell’associazione Lions International - dichiara la sindaca Lidia Reale (nella foto) - che da molti anni con i suoi volontari è impegnata nella raccolta e nel riuso degli occhiali. Possiamo così aiutare chi non ha la possibilità di acquistare occhiali da vista e contribuire all’ambiente, riducendo la produzione di rifiuti. Grazie ai centri di riciclo dei Lions, gli occhiali usati vengono appunto puliti, suddivisi e riconfezionati, in un circolo virtuoso che ci permetterà di aiutare anche le nostre famiglie in difficoltà".

