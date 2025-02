Occasioni da cogliere al volo “Recruiting day“ a San Giuliano

Coi “recruiting days“, Afol metropolitana e i Comuni creano occasioni di scambio tra domanda e offerta. Dopo il recente evento di Paullo, con oltre 150 persone che hanno partecipato all’incontro coi referenti della Cambrex (azienda chimico-farmaceutica alla ricerca di personale), martedì 18 toccherà a San Giuliano ospitare un recruiting day. Si tratta di quello di Europ Assistance, gruppo assicurativo che sta cercando figure da impiegare nei servizi di assistenza telefonica. Appuntamento dalle 10 alle 12.30 nella sala consiliare del Municipio; la partecipazione è gratuita, previa iscrizione attraverso un apposito form disponibile sul sito web del Comune. In quell’occasione, l’azienda entrerà nel dettaglio dei requisiti richiesti e offrirà ai presenti la possibilità di sottoporsi a un colloquio. La sala consiliare di San Giuliano ha già ospitato iniziative analoghe, per l’inserimento di personale nella nuova Rsa di via Gorki. In quel caso, sono state reclutate ben cinquanta persone, da impiegare nella struttura per anziani che aprirà le porte nei prossimi mesi. L’appuntamento di martedì è rivolto "a tutti i sangiulianesi in cerca di occupazione e ha l’obiettivo di far incontrare, in maniera concreta, domanda e offerta di lavoro – rimarca Alfio Catania, assessore alle politiche del lavoro –. Sono molto soddisfatto della collaborazione con Afol che, nelle precedenti giornate di recruiting day, ha dimostrato una grande capacità d’impatto nei confronti degli utenti. È importante sottolineare anche la volontà delle aziende di utilizzare sempre più spesso questo strumento per selezionare i profili di proprio interesse. Pertanto, occorre continuare a lavorare in sinergia tra pubblico e privato". "La collaborazione che abbiamo instaurato col Comune di San Giuliano Milanese – dichiara Tommaso Di Rino, direttore generale di Afol Metropolitana – è un elemento fondamentale per rafforzare sempre di più la presenza e l’efficacia dei nostri servizi sul territorio e promuovere opportunità occupazionali tangibili. Eventi come il recruiting day di Europ Assistance sono occasioni preziose perché creano opportunità d’incontro diretto, non mediate dagli algoritmi, tra imprese e cittadini. In un contesto economico in continua evoluzione, il lavoro di squadra e il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio è per noi un arricchimento, che si traduce in una progettazione su misura di servizi, a favore di tutta la comunità".