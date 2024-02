Obiettivo turismo. Spazi per animatori

Nuove opportunità professionali per la prossima stagione estiva. Le propone Eures Milano, che fa parte della rete europea dei servizi per l’impiego, con due appuntamenti. Il primo si tiene oggi, dalle 14 alle 17, al centro di formazione professionale Vigorelli in via Soderini 24 a Milano. Ospite del recruiting day è Eventi Animazione, che sta cercando diplomati per il ruolo di animatori e animatrici e figure tecniche per le attività di miniclub, fitness, sport, spettacolo per le proprie strutture turistiche in Italia e in Egitto. Giovedì 22, sempre al centro Vigorelli, dalle 9.30 alle 14.30, sarà possibile candidarsi alle posizioni aperte di Obiettivo Tropici, per villaggi turistici in Italia e all’estero. Anche in questo caso i profili ricercati spaziano dagli animatori ai ballerini, dagli istruttori fitness ai tecnici audio. Tra i requisiti, oltre alla maggiore età, è richiesta la conoscenza dell’inglese, livello B1 ed è preferibile quella della lingua francese o tedesca. Per partecipare è possibile presentarsi con la copia del proprio curriculum vitae. Un altro appuntamento con il lavoro si tiene lunedì 26, dalle 14.30 alle 16.30, al centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone. Sarà possibile capire come scrivere uno o più cv efficaci, grazie all’uso di keywords che li rendano leggibili dai software usati nei processi di selezione e che colpiscano l’attenzione dei recruiter. Inoltre il team di Afolmet sarà a disposizione per aiutare i presenti a inserire il proprio cv in banca dati ed essere ricontattati per un colloquio. Martedì 27 a Garbagnate Milanese, è possibile partecipare allo speed date lavoro, dalle 14 alle 16, in via Milano 21. Due recruiter di Afol Metropolitana incontreranno i candidati per le richieste di lavoro dalle aziende e sarà possibile sostenere un primo colloquio di selezione, portando il proprio cv aggiornato. Maggiori informazioni su Afolmet.it