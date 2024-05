Inter a Oaktree, cala il sipario sull’era Zhang: le reazioni del mondo nerazzurro

Ci sono tante strade che portano al cuore dei tifosi: l’attaccamento al club, la difesa dei colori, i grandi acquisti. Ma alla fine, quello che fa finire un presidente nei libri di storia, oltre che nella memoria eterna di tutti gli appassionati, sono i trofei portati in bacheca. E sotto la presidenza di Steven Zhang, dal 2016 ad oggi, di coppe in Viale della Liberazione ne sono arrivate ben 7: due Scudetti (compreso l’indimenticabile successo della seconda stella), due Coppe Italia e tre Supercoppe. Un rullino di successi che rende la famiglia Zhang la più vincente della storia dell’Inter seconda soltanto ai Moratti. Oltre ai trofei, negli otto anni alla guida del club, ci sono anche 2 finali europee perse, una di Europa League e una di Champions, che non finiscono in bacheca ma che sono state un passaggio fondamentale per rimettere l’Inter sulla cartina dei grandi club d’Europa. E dunque oggi, i tifosi rendono omaggio al più giovane presidente della storia nerazzurra.

I primi a reagire al comunicato di escussione del pegno da parte di Oaktree sono stati i tifosi nerazzurri più caldi, gli ultras della Curva Nord. Sulla pagina Instagram CN69 sono comparsi una storia e un post, entrambi diretti a Steve Zhang. Nella story, più stringata, soltanto qualche parola di ringraziamento: “La Curva Nord saluta e ringrazia Steven Zhang per questi 8 anni inseme. Buona fortuna presidente”.

Poi, pochi minuti dopo, sulla pagina della Curva spunta anche un post: “La Nord ringrazia il presidente Steven Zhang per il contributo dato alla storia dell’Inter, i grandi successi ottenuti ed lo stile degno dei suoi più illustri predecessori”, l’attacco del comunicato degli ultras nerazzurri. “Col più profondo auspicio di rivederlo presto allo stadio al fianco dei suoi fratelli interisti, auguriamo a lui ed ai suoi cari tutto il meglio per il prosieguo della propria vita privata e professionale”. Poi la Nord si rivolge direttamente anche ai nuovi proprietari della società: “La Nord esprime la più profonda speranza che chi succederà al giovane presidente sappia continuare il progetto sportivo in corso, garantendo sempre il rispetto della storia e della gente che rappresenta l’Inter a Milano, in Italia e nel mondo”.

Il post Instagram della Curva Nord

Già domenica però, durante l’ultima partita casalinga contro la Lazio, c’era stato un primo tributo dei tifosi a Steven Zhang. Ancora non c’era certezza che il 33enne presidente cinese fosse sul punto di diventare un ex, ma lo scetticismo sulla possibilità di saldare il debito con Oaktree aleggiava tra gli oltre 75mila cuori nerazzurri sugli spalti. Ed è così quindi che, a prescindere, senza sapere cosa potesse riservare il futuro, è arrivato lo striscione omaggio. Un semplice “Grazie Steven” scritto con lettere alternate nere e blu e il disegno delle 7 coppe vinte sotto la sua presidenza.

Dai tifosi Inter striscione per Zhang, 'Grazie Steven'

Attestati di stima e ringraziamenti non scontati, visto che negli anni il rapporto con i tifosi ha vissuto di alti e di bassi. Dopo i primi anni all’insegna di spese e grandi acquisti per provare a riportare l’Inter nelle prime posizioni in classifica, il Covid e la politiche economiche del governo cinese hanno stravolto i piani della famiglia Zhang che, da un giorno all’altro, si è ritrovata con le mani legate, senza la possibilità di investire nell’Inter e con un bilancio in rosso di 270 milioni. Da quel momento la scoeità ha dovuto risanare i conti cercando allo stesso tempo di rimanere competitivi solo attraverso la cessione dei giocatori migliori della rosa. Una politica per il bene della società che, tuttavia, i tifosi in diverse occasioni non hanno accettato di buon grado: sono stati diversi i momenti in cui sono comparsi striscioni di critica verso l’operato della società. Nei momenti peggiori i tifosi erano arrivati addirittura a chiedere a gran voce la cessione del club. Un malcontento che Zhang, ogni volta, ha saputo lavare via con i successi. Perché, alla fine, Steven era diventato un vero interista, un “fratello interista”, come lo ha definito la Curva Nord. Un aspetto che per un presidente, non va assolutamente dato per scontato.