Nuvoli manca di poco la vittoria Andrà al ballottaggio con Congi

di Roberta Rampini

Sarà ballottaggio tra il vicesindaco e assessore al bilancio uscente Luca Nuvoli, 34 anni (candidato del Partito democratico, lista Forum e lista Arese che vive - Nuvoli sindaco) e l’outsider della politica aresina, Giovanni Congi, 55 anni, avvocato penalista e tributarista a Milano, candidato di Fratelli d’Italia e la Lega. Ad Arese – dove ha votato il 53,34% degli elettori (8.737 su 16.380 aventi diritto) – non è basta il primo turno per decidere il sindaco dei prossimi cinque anni, quello che prenderà il posto di Michela Palestra.

Il 28 e 29 maggio gli aresini dovranno tornare alle urne e scegliere tra i due candidati. Il primo, volto conosciuto per il suo impegno in politica da quando aveva 18 anni e nell’amministrazione comunale dal 2018, rappresenta la continuità e ha ottenuto 4.150 voti pari al 48,44%. Il secondo candidato al ballottaggio, Congi, al debutto in politica, ha sicuramente raccolto l’effetto del Governo Meloni e conquistato il 27,73% dell’elettorato, pari a 2.376 voti.

Non ce l’ha fatta Roberta Tellini 52 anni, imprenditrice, candidata di Forza Italia, Arese Rinasce- Avanti Insieme, lista Arese Migliore in Azione - Tellini sindaco, anche lei assessore della giunta uscente con deleghe alla polizia locale, sicurezza, trasporto pubblico, decoro urbano, sport e tempo libero e commercio. Ha ottenuto 2.041 voti, pari al 23.82%. Volto noto per il suo impegno in politica e in giunta come capolista di AreseRinasce accanto alla sindaca Palestra, la Tellini per questa tornata di amministrative ha deciso di correre da sola con una nuova coalizione, ma l’elettorato probabilmente non ha premiato la sua scelta. Bassa l’affluenza anche ad Arese come nel resto della Lombardia e in calo rispetto a quella di cinque anni fa, quando l’affluenza era stata del 54,14%.

"È stato un risultato oltre le aspettative e credo anche un giudizio positivo nei confronti della maggioranza uscente, nonostante ci sia stata una divisione all’intero della giunta – commenta il candidato Nuvoli –. Noi andremo avanti con le nostre idee e proposte e in queste due settimane ci rivolgeremo a chi non ci ha votato e a chi non ha votato. Per quanto riguarda possibili alleanze in vista del ballottaggio, noi prima di tutto ci rivolgeremo agli elettori e poi ai partiti".

L’avversario Congi commenta: "Siamo contenti per il risultato che sicuramente è inaspettato visto che mi hanno considerato un outsider. Adesso il ballottaggio è con il colosso Nuvoli, per la nostra coalizione è una bella soddisfazione, ma sarà anche una sfida impegnativa, domani analizzeremo i numeri e faremo le nostre valutazioni politiche".