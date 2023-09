Nuovo vertice in Comune Ma soluzioni rimandate

Il Comune continua a studiare le soluzioni migliori per arginare la malamovida che non fa passare notti tranquille ai residenti in alcune zone della città. La delibera della Giunta comunale dello scorso 30 giugno sul tema delle strategie contro la movida selvaggia ha istituito un organismo tecnico politico interno al Comune per coordinare tutte le azioni previste dallo stesso provvedimento dell’esecutivo di Palazzo Marino.

L’organismo – formato dagli assessori Marco Granelli (Sicurezza), Alessia Cappello (Commercio) e Martina Riva (Tempo libero), da due dirigenti del Comune e dal comandante della Polizia locale Marco Ciacci – si è costituito ufficialmente lo scorso 30 luglio, si è riunito nuovamente il 4 agosto e una terza volta ieri pomeriggio. All’ordine del giorno c’era un approfondimento della situazione sulle varie zone della movida, in particolare quella intorno a via Lecco, e l’elaborazione di alcune misure per contrastare il degrado.

L’assessorato alla Sicurezza fa sapere che durante questi incontri il Comune ha avviato un percorso complessivo per iniziare a stendere un regolamento dei pubblici esercizi e analizzare i casi di due prime zone in cui ci sono in corso cause legali proprio sulla malamovida: corso Garibaldi e via Lecco. Il terzo incontro è servito per approfondire ancora come intervenire per venire incontro ai residenti senza penalizzare troppo commercianti e popolo della notte. Ma ancora non è stato deciso nulla su quali soluzioni adottare.

M.Min.