Nuovo polo sanitario, mozione in Consiglio : "Così potremmo evitare la fuga di pazienti"

Nuovo ospedale di primo livello in Martesana, poco più di un mese fa l’audizione del “comitato promotore“ in commissione sanità regionale, e ora una mozione pronta alla discussione in consiglio, presentata dal consigliere di Noi Moderati Nicolas Gallizzi: sarà discussa entro qualche settimana, e chiede ufficialmente l’avvio del percorso e il reperimento delle risorse necessarie.

La vicenda è nota. Da ormai qualche anno un comitato d’area, di cui fanno parte anche Pensionati Cisl, Acli e il docente di economia sanitaria Vittorio Mapelli, ex sindaco di Grezzago, portano avanti la proposta di realizzare, in zona da definire ma comunque in zona Martesana, un nuovo ospedale, pubblico e di primo livello. A corredo dell’istanza i numeri delle prestazioni degli ultimi anni negli ospedali "per acuti" rimasti a disposizione dell’area sud dell’Asst, dunque Melzo e Cernusco, i problemi di personale e la poca attrattività, le cifre, preoccupanti, della "migrazione passiva", ovvero della fuga di utenza all’indirizzo delle grandi strutture metropolitane o convenzionate.

Dopo qualche anno di silenzio il gruppo è tornato alla carica con uno studio aggiornato nelle cifre e una proposta corredata di costo, circa 320 milioni di euro. Tre siti indicati come idonei all’ubicazione: l’area di Cascina Antonietta a Gorgonzola, un’area libera a Gessate, e Melzo, su terreni già vincolati ad uso sanitario accanto all’ospedale esistente. "Se Regione confermerà l’interessamento - così il sindaco di Melzo Antonio Fusè nelle scorse settimane - si faccia qui". Si attendono pronunciamenti anche a Gessate e Gorgonzola.

La mozione di Gallizzi, in realtà, non indica luoghi, "le scelte saranno a carico di tecnici". Ma esorta la Regione ad attivarsi: "Un nuovo ospedale in Martesana potrebbe recuperare in pochi anni almeno il 20% della fuga dei pazienti. E sarebbe una scelta strategica per il territorio, migliorando qualità e quantità di prestazioni, con contenimento dei costi di gestione".

