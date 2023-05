Nuovo piano della sosta a Sesto: più strisce bianche e a disco orario. Abbonamenti no-limits

Nuove zone cuscinetto, redistribuzione di 500 stalli a pagamento e introduzione dell’abbonamento per i sestesi fuori dal loro ambito di residenza (con 48 euro annui si potrà posteggiare liberamente in tutti i posti a pagamento). Dopo mesi di proteste, il Comune ha finalmente rivisto l’appalto della sosta e introdotto alcuni correttivi con Apcoa, il gestore degli oltre 5mila stalli blu. Nelle nuove zone gratuite, regolate da disco orario (30 minuti dalle 7.30 alle 19.30), i residenti muniti di pass d’ambito avranno la deroga all’esposizione del disco e al limite di orario di sosta. "In questo modo resta la tutela per i residenti, ma si consente anche all’utente occasionale di poter posteggiare liberamente, seppure limitatamente a mezz’ora", spiega l’assessore alla Mobilità Antonio Lamiranda.

Tra i cambiamenti principali, via Curiel e viale Marelli passano alle strisce blu, ma il posteggio di SpazioArte torna a essere libero, seppure regolamento con disco orario e con esenzione per i possessori di pass residenti dell’ambito Rondò. Si allungano le vie cuscinetto su via Battisti e Risorgimento, e nella zona di Sesto FS si estendono le aree per la sosta pendolare.

"Con queste ulteriori soluzioni diamo risposta a tutte le richieste pervenute all’amministrazione in questi mesi dai cittadini, dopo le prime risoluzioni di maggio 2022 - sottolinea Lamiranda -. Oltre alle nostre comunicazioni, anche il concessionario farà specifica campagna informativa per gli utenti. Se sarà necessario, verranno organizzati anche incontri divulgativi con i cittadini nei singoli ambiti". Ci sarà anche una nuova tariffa giornaliera per i pendolari con un massimo di 4 euro al giorno e 40 euro di abbonamento mensile.