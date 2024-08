Nuovo Pgt, si lavora per ridurre il traffico

Con il nuovo Piano di governo del territorio saranno aggiornati anche il piano del traffico e della sosta, per ridisegnare tutto l’impianto cinisellese della viabilità, della mobilità e delle zone cuscinetto. A marzo sono stati effettuati i rilevamenti sul traffico, per l’acquisizione dei dati. Ora l’iter di redazione del documento entra nel vivo con l’avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (Vas). "Si tratta di attività di supporto necessarie per la definizione del futuro sviluppo del sistema di mobilità a livello comunale - sottolinea il sindaco Giacomo Ghilardi -. Il piano generale del traffico è una delle componenti utili che sta alla base del Pgt, uno strumento fondamentale per le analisi urbanistiche". Con la Vas andranno ora valutati gli effetti sull’ambiente naturale che avranno i piani di riqualificazione in corso e in programma, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di assicurare le condizioni per uno sviluppo sostenibile. "Il lavoro sarà dunque quello di acquisire elementi informativi, pareri, contributi, valutazioni, osservazioni di soggetti competenti, come Arpa o Ats, in occasione della conferenza di valutazione, che sarà articolata in almeno due sedute", spiegano dal Comune. Intanto, il 12 settembre scadono i termini per presentare proposte e osservazioni per il nuovo Pgt, dopo che l’amministrazione ha deciso di riaprire la raccolta delle istanze. Alleanza Verdi Sinistra ne ha già depositate due: una sull’antenna di viale Fulvio Testi e una sul piano di rischio aeroportuale relativo al vicino scalo di Bresso. La.La.