Nuovo lago al Parco Nord: "Oasi e aula a cielo aperto"

Un investimento in natura, per completare il disegno sognato mezzo secolo fa dall’architetto Francesco Borrella, il padre del Parco Nord. Ieri pomeriggio è stato inaugurato il nuovo lago naturalistico finanziato dal Pnrr grazie al coordinamento di Città Metropolitana. Il lago, che sorge subito dopo la cascina di via Clerici, ha una superficie di circa 6.400 metri quadri e una profondità massima di 4,50 metri ed è alimentato dal canale esistente. Sulle sponde sono state messe a dimora differenti specie di vegetazione acquatica e alla fine del nuovo sentiero si arriva a una struttura in legno per il birdwatching. Davanti al punto di osservazione sono presenti due isole galleggianti artificiali: un’isola è destinata ad accogliere la vegetazione acquatica, mentre la seconda in ghiaia favorirà la nidificazione.

"L’intervento si inserisce nell’assetto idraulico più ampio del parco, affiancandosi a un canale esistente, tutelandone il tracciato e la sua vegetazione – sottolinea Giovanna Carbonara, che ha seguito la direzione lavori per conto del Servizio progetti di Parco Nord –. Questa zona umida riqualificata rappresenta un elemento di grande pregio naturalistico". Canali, stagni e specchi d’acqua costituiscono un patrimonio di oltre 11 chilometri, che si somma a un tratto del torrente Seveso. "Quest’area umida sarà anche un’aula didattica di valore educativo perché permetterà alle scuole di scoprire quanta biodiversità selvatica può essere contenuta in una zona naturale così prossima alle nostre città – commenta il presidente del Parco, Marzio Marzorati –. Il progetto ha visto la luce grazie al nostro Servizio progetti, a testimonianza delle grandi competenze sviluppate nel creare natura in città. Investire in biodiversità significa tutelare il territorio, le nuove generazioni e migliorare la qualità di vita urbana". Capofila il Comune di Cinisello. "È la testimonianza della volontà di aumentare la valorizzazione ambientale – sottolinea il sindaco Giacomo Ghilardi – e dell’obiettivo generale di ampliamento del Parco che è già in atto nel nostro territorio. Il Pnrr dimostra che nei parchi regionali si può investire, si può migliorare la qualità e la fruizione, aumentando il valore di questo grande patrimonio pubblico che è Parco Nord Milano".