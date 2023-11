Nuovo impianto Milan a San Donato, stadio sopra un "podium" per facilitare l’ingresso dei fan. Sotto ci saranno i parcheggi

Uno stadio sul podio. Non perché da premiare, visto che ancora non c’è, ma perché il progetto del nuovo impianto del Milan a San Donato Milanese sorgerà su un "podium", una struttura di estensione pari a 160 mila metri quadrati e di altezza pari a 8 metri sulla cui copertura verranno costruiti sette edifici pensati per varie destinazioni d’uso: stadio, in primis, e albergo, museo, uffici. Dalla società rossonera fanno sapere che il podium avrà una funzione utile soprattutto per gli spettatori che si recheranno nella nuova casa del Diavolo: l’ingresso dal podio, infatti, sarà direttamente nel primo anello, non ci sarà bisogno di salire ulteriormente, gli unici tifosi rossoneri e non solo che dovranno usare le scale e gli ascensori saranno quelli che vedranno le partite dal secondo anello.

Sì, perché il nuovo stadio nell’area San Francesco nel Comune dell’hinterland a sud di Milano avrà due anelli e 70 mila posti. Sotto il podium ci saranno i parcheggi per i tifosi con posti premium o vip all’interno dello stadio. Il progetto presentato SportLifeCity, la società controllata dal Milan che possiede l’area San Francesco, prevede che la porzione nord del terreno sia destinata allo stadio mentre in quella meridionale sorgerà il nuovo quartiere per l’intrattenimento sette giorni su sette, non solo nei giorni della partita o dei concerti allo stadio. Tra i due comparti – si legge ancora nel documento intitolato “Valutazione ambientale strategica - Rapporto preliminare“ – sorgerà una grande piazza ad uso pubblico, nodo e connessione del tessuto urbano di San Donato Milanese con l’area agricola del Parco Sud Milano. Attorno alla piazza sono previsti quattro edifici che ospiteranno la sede del Milan, il museo del Milan, il Milan Team Store e un hotel di circa 200 camere. Al piano terra di questi quattro edifici ci saranno attività commerciali di food and beverage.

La società rossonera, intanto, precisa che a livello di indici di sviluppo complessivi, a fronte dei 108 mila m2 SL previsti dal P.I.I. approvato nel 2021, la richiesta di variante incide sugli stessi 108 mila m2 SL, tutti localizzati nella stessa area originale denominata San Francesco di complessivi 300 mila mq. La nuova proposta comporta un aumento dell’area di intervento di 160 mila mq nei quali non verranno costruiti edifici, bensì prevedono un parco fruibile al pubblico e dei servizi (parcheggi verdi a raso e piste ciclabili), che nel nuovo progetto presentato aumentano di quasi il triplo il totale di verde fruibile, che pertanto passerebbe da 80 mila mq a 235 mila m2.