Nuovo defibrillatore al parco Ariosto. La città è sempre più “cardioprotetta“

È stato consegnato un defibrillatore al Parco Ariosto. Il primo torneo di burraco della città di Cinisello, organizzato a dicembre, ha permesso l’acquisto del dispositivo, che è stato ora donato e portato all’Auser per l’installazione nel giardino, uno dei luoghi più vissuti della città da anziani, bambini, famiglie e adolescenti a causa delle numerose strutture di aggregazione e divertimento presenti. "Grazie a tutte le associazioni del territorio che, con il loro contributo, hanno contribuito a questo importante risultato", ha commentato la onlus. In questo modo, cresce di un altro tassello il progetto parallelo “Città cardioprotetta“: a febbraio è stato sottoscritto un accordo tra Comune e consorzio sociale “Il Sole“ per organizzare corsi di rianimazione cardiopolmonare di base per tutti i cittadini e installare nuovi “dae“ nei punti strategici. La.La.