"Nuovi poveri". Scatta l’aiuto della Caritas

Sempre più famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese, Caritas e Segretariato sociale diffuso, il Distretto, raccoglie generi alimentari di prima necessità per dare una mano. Iniziativa di Pioltello, Segrate e Vimodrone fra no-profit e istituzioni. Tantissima sensibilità, "colpisce e scalda il cuore che tanti pensionati che non navigano certo nell’oro si siano presentati con intere borse piene di olio, tonno, pasta da donare a chi è ancora più in difficoltà - dice Mirko Dichio, assessore ai Servizi sociali di Pioltello -. Uno dei risultati più belli di questa giornata, che sfata la brutta leggenda metropolitana dell’indifferenza.

C’è invece tanta sensibilità". In poche ore sono stati raccolti 100 chili di pasta, 30 di zucchero e 30 di biscotti, 40 di scatolame, 50 chili di conserva di pomodoro, 30 litri di olio d’oliva, 25 chili di riso, 10 di caffè. Duecento prodotti per l’infanzia e 150 per l’igiene, "ma c’è anche chi è arrivato con giochi “fuori catalogo” per il gusto di regalare un momento di serenità ai più piccoli". Gli scatoloni verranno ridistribuiti dalle Caritas cittadine, a Pioltello c’è l’Emporio dell’organizzazione, il supermercato con la tessera personalizzata, dove famiglie con bilanci difficili da far quadrare possono fare la spesa. L’altra faccia dell’hinterland ricco, in cima alle classifiche per reddito pro capite. Anche qui "i nuovi poveri sono in crescita - conferma Dichio - fra precariato e salari troppo bassi".

Bar.Cal.