Nuove regole a Malpensa. Stop ai tassisti abusivi. Più severità con le auto

Repressione del fenomeno dei tassisti abusivi nei dintorni dello scalo aeroportuale oltre a controlli più serrati sull’accesso dei veicoli nelle aree di arrivi e partenze. È stato rinnovato per il 2025 il protocollo d’intesa per la regolamentazione del traffico e il rafforzamento della sicurezza urbana e stradale nell’area di Malpensa. Sottoscritto in Prefettura a Varese, prevede l’attivazione di servizi straordinari di Polizia locale a presidio dei Terminal 1 e 2 per la prevenzione e repressione del fenomeno dei tassisti abusivi.

Il protocollo si inserisce in un quadro di azioni coordinate, già avviate negli anni scorsi, che hanno ottenuto risultati positivi sia sul fronte del contrasto all’abusivismo, sia nella gestione del crescente traffico legato all’incremento dei voli e dei passeggeri su Malpensa. "Con questa firma – dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa – la Lombardia conferma il proprio impegno a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori del settore. Inoltre, il contrasto ai taxi abusivi è una priorità segnalata anche dalle associazioni di categoria, che abbiamo raccolto e rilanciato attraverso un’azione concreta e condivisa con Prefettura, Comuni e Sea. Ringrazio quindi tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del protocollo: Sea, Enac e i sindaci dei Comuni coinvolti. Un ringraziamento particolare va, naturalmente, alle Polizie locali e a tutte le forze dell’ordine per lo spirito di collaborazione dimostrato".

I servizi saranno garantiti dalle Polizie locali dei Comuni dove insistono i due terminal – Ferno, Somma Lombardo, Vizzola Ticino – con il supporto operativo, in orario straordinario, delle forze locali di Busto Arsizio, Gallarate e Varese. Gli oneri per tali attività saranno interamente sostenuti da Sea, gestore dell’infrastruttura aeroportuale.

Lorenzo Crespi