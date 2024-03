Taxi abusivi, una piaga a Malpensa. Dalla Regione tolleranza zero: "Danni ai regolari e rischi per tutti"

Malpensa (Varese) – Taxi abusivi a Malpensa: sul problema gli assessori regionali Romano La Russa (Sicurezza) e Francesca Caruso (Cultura) hanno incontrato presso lo scalo una rappresentanza di tassisti. "

Regione Lombardia – ha affermato La Russa – è impegnata attivamente nel contrasto all’esercizio abusivo di questa professione. Non è ammissibile concorrenza sleale da parte di chi non rispetta le regole, danneggia i tassisti autorizzati e mette a rischio i cittadini". Quindi ha aggiunto: "a gennaio, insieme alla Prefettura di Varese e Sea, abbiamo rinnovato il protocollo per il potenziamento dei servizi di Polizia locale nell’area dell’aeroporto di Malpensa, un’intesa importante per garantire maggiore sicurezza in tutta l’area aeroportuale e contrastare anche il fenomeno dei taxi abusivi. Inoltre, presto ripartiremo con una campagna di sensibilizzazione, tramite i maxischermi di aeroporti e stazioni ferroviarie, per invitare i cittadini a rivolgersi soltanto a tassisti in regola".

Insieme a La Russa era presente l’assessore Caruso, che ha dichiarato: "Quella dei taxi abusivi è una piaga che Regione Lombardia contrasta con forza. Nella mia precedente esperienza amministrativa, in qualità di assessore comunale alla Sicurezza a Gallarate, ho più volte messo in campo iniziative tese ad arginare questo problema". Ha continuato Caruso: "È fondamentale permettere ai cittadini di poter usufruire di un servizio sicuro, a maggior ragione in luoghi cardine come gli aeroporti".