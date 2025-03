Nuove attività. E la biblioteca cambia faccia

L’ex emeroteca, dove si leggevano giornali e riviste, diverrà un’area relax con nuove poltrone e soprattutto un giradischi per l’ascolto di vinili. Dove una volta c’era la ludoteca sarà realizzato un atelier polifunzionale che ospiterà laboratori creativi, workshop e corsi di formazione, momenti di condivisione che uniranno il sapere tradizionale con le nuove tecnologie, la creatività e la sperimentazione. Si comincia con la stampante 3D, la macchina per cucire e la Biblioteca dei semi. A dare le idee per la nuova riorganizzazione di alcuni spazi della biblioteca comunale di Arese sono stati i giovani protagonisti del progetto "Enjoy Agorà-In & Out". L’obiettivo è quello di rendere la biblioteca un luogo più accogliente per favorire la socialità e la partecipazione. "Il vero motore di ogni comunità sono le connessioni tra le persone, che creano un senso di appartenenza e che ci offrono l’opportunità di ampliare i nostri orizzonti. In questo luogo, da sempre frequentato da grandi e piccoli, ognuno può creare legami umani autentici, fondamentali in un’epoca di iperconnessione - dichiarano l’assessora alla Cultura e Politiche giovanili Denise Scupola e il sindaco Luca Nuvoli -. In questi anni abbiamo visto come la biblioteca non sia solo un contenitore di libri, ma possa essere uno “spazio fluido” per ospitare eventi e occasioni di incontro. Il risultato della riorganizzazione ci porterà ad avere uno spazio poliedrico, dove la socialità incontra la lettura e lo studio. Siamo convinti che la nostra biblioteca rinnovata crescerà come punto di riferimento per Arese (e non solo)". Dentro e fuori. Anche le aree verdi intorno alla biblioteca diventeranno spazi attrezzati. La biblioteca resterà chiusa il 27 e 28 marzo per consentire i nuovi allestimenti. E riapre al pubblico sabato 29 marzo dalle 10.30. Ro.Ramp.