Milano, nuove ztl e corsie preferenziali: la mappa delle telecamere per le multe

In questi giorni a Milano sono state installate nuove telecamere per monitorare e multare gli automobilisti che useranno le corsie preferenziali senza autorizzazione o entreranno nelle nuove zone a traffico limitato progettate per rispettare – nelle intenzioni del Comune – la “vocazione perdonale dell’area dei Navigli”.

Dal 15 aprile sono accese le telecamere per la nuova zona a traffico limitato di via Ascanio Sforza. Fra un mese, a partire dal 15 maggio, inizieranno ad arrivare le multe agli automobilisti che oltrepasseranno i varchi senza autorizzazione.

Gli apparecchi sono due: uno in via Scoglio di Quarto, all’incrocio con corso Manusardi, e il secondo in via Pavia, all’altezza dell’ultimo “torna indietro” – cioè il varco utile per effettuale l’inversione – prima dell’incrocio con via Ascanio Sforza. Sempre dal 15 aprile, è stata accesa anche un’altra telecamere nell’area a traffico limitato di via Barsanti: anche qui le multe partiranno dal 15 maggio.

Da quelle zone, specifica il Comune di Milano, potranno passare soltanto i residenti e i domiciliati, nonché “i velocipedi, ai mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia; ai veicoli di supporto a manifestazioni, a eventi e a servizi essenziali, previa autorizzazione del competente comando di zona della Polizia Locale, ai taxi e ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente non superiori ai nove posti, incluso il conducente, diretti all’interno della Ztl, limitatamente alle operazioni di carico e scarico passeggeri”. Infine, potranno entrare coloro che possiedono box, garage o posti auto all’interno delle aree private il cui accesso avviene dalle vie comprese nella zona a traffico limitato.

Sempre dal 15 maggio saranno attivate le telecamere delle nuove corsie preferenziali: in piazza Arduino, in accesso dell'area pedonale in via Palermo 19 e in via Ripamonti tra via Soave e via Isonzo con un apparecchio per ogni direzione di marcia. In Ripa di Porta Ticinese, invece, sarà attivato anche un sistema di pilomat. Per ora le violazioni saranno sanzionate in presenza delle Polizia locale, ma dal 15 maggio le multe saranno automatiche.