Nuova sede per la coop “Il Germoglio“

Trasloco di Natale per la storica cooperativa sociale “Il Germoglio“, l’altra mattina il taglio del nastro e il vernissage nella nuova sede, alla presenza di amici, famiglie e autorità: "Grazie di cuore per quello che fate". La nuova casa del Germoglio, che si occupa da molti anni di assistenza e inclusione per persone con disabilità, ma è operativa con progetti e attività anche in altri Comuni della zona (da anni personale della coop gestisce, ad esempio, la ciclostazione con bar e spazi di riparazione biciclette davanti allo scalo ferroviario di Melzo), si trova nella palazzina comunale di via Mazzini, dove operano da tempo anche la Croce bianca, il centro per anziani Paolo Borsellino e il comando di polizia locale. La cooperativa aveva prima sede nella frazione di Sant’Agata, in alcuni locali dell’ex Ipsia, ora indisponibili per la vicina destinazione dell’intero complesso a nuova sede della guardia di finanza. Al taglio del nastro della sede nuova erano presenti fra gli altri la sindaca Elisa Balconi, il presidente della cooperativa Massimo Guzzi, gli assessori Fabio Varisco e Lucia Marino, i consiglieri comunali Sandro Medei e Andrea Parma, la referente dei servizi sociali Mariagrazia Malagoli e molti cittadini. Dopo i saluti e gli interventi di benvenuto i locali sono stati benedetti da don Bangaly Marra. Finalmente l’approdo. La destinazione alla cooperativa di una nuova sede "ha richiesto – dice Elisa Balconi – un lungo lavoro soprattutto amministrativo e burocratico. Sono molto contenta di essere riuscita a dotare questa importantissima realtà di una sede adeguata ai bisogni di chi la frequenta". Monica Autunno