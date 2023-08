"Nuova preside a Cassano d'Adda: anche lei dalla Sicilia"

L’istituto scolastico comprensivo Quintino Di Vona ha una nuova dirigente scolastica. La nuova preside, così come le predecessori degli ultimi due anni, arriva dalla lontana Sicilia; dalle regioni del nord pare non vi siano numerosi candidati su cui poter contare nel ruolo di dirigenti scolastici con distanze minori da percorrere che non imputino a cambiamenti nella vita privata. Aurora Maria Roncaglia, classe 1969, dovrà quindi fare i conti, come chi l’ha preceduta, con la distanza da colmare tra impegni di lavoro e famiglia. Una situazione questa che nelle due ultime stagioni scolastiche ha portato all’avvicendamento di presidi che hanno ottenuto, dopo un solo anno di servizio qui a Cassano d’Adda, il trasferimento in terra di origine per mettere così fine al pendolarismo Sicilia-Lombardia. "L’anno scolastico ancora una volta riparte con una nuova dirigente scolastica – così l’assessora alla scuola Rosetta Stavola – da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale diamo il benvenuto alla dirigente scolastica Aurora Maria Roncaglia e salutiamo la preside dello scorso anno Bonarrigo. Con la nuova dirigente, l’auspicio è quello di dare inizio ad un patto di collaborazione proficuo e a lungo termine".

Il lungo termine auspicato dall’assessore è pensiero doveroso dopo l’esperienza degli negli quattro anni in cui sono state ben tre gli avvicendamenti alla guida dell’istituto scolastico Quintino Di Vona che conta: 1.720 alunni divisi in 84 classi coordinati in 8 plessi presenti tra città e frazioni di Groppello e Casine San Pietro di cui tre dedicati alla scuola dell’infanzia, 4 alle elementari e uno per la scuola media. Stefano Dati