Svelata la nuova maglia del Milan 2023-24. Com’è, differenze con quella di quest’anno, quando debutta

Milano – L’attesa per i tifosi rossoneri è finita. Lo sponsor tecnico Puma ha svelato oggi, giovedì 1 giugno, la nuova prima maglia del Milan per la stagione 2023/24. Si tratta della casacca che la squadra di Pioli indosserà nei match casalinghi.

In ossequio alla tradizione non scritta che vuole l’alternanza fra un kit più legato alla tradizione e uno più sperimentale, per il prossimo campionato è stata scelta una maglia meno aderente al canone classico delle strisce verticali rosse e nere, come era invece quella della stagione che va a terminare, che era impreziosita anche dal tricolore sul petto (e che, comunque, aveva attirato qualche critica fra i tifosi).

L’aspetto della maglia

Com’è, allora, la “pelle” con cui il Milan affronterà il prossimo campionato, nella speranza di tornare ad alzare un trofeo? Il concept dietro al nuovo modello Puma è la reinvenzione delle tradizionali strisce rossonere. “Il design innovativo – si legge nel comunicato di presentazione –introduce una grafica tonale ripetuta”. Si viene così a creare un pattern che disegna una ‘M’ ripetuta al centro della maglia, “in rappresentanza della città di Milano e della natura progressista del Club”.

La maglia presenta anche un colletto nero con scollo a V, polsini e bordi delle maniche neri e mostra la scritta “AC Milan” in grassetto sulla parte posteriore del collo.

Concept e differenze

Fuori dalle note ufficiali la maglia riproduce quella che è una tendenza già osservata negli ultimi anni, con il disegno di strisce ottenuto attraverso la sovrapposizione di layer quasi zigrinati, a simulare una sorta di effetto cerchione. La presenza di una tinta nera meno netta sul torso, che potrà fare alzare il sopracciglio a qualche tifoso, è riequilibrata dal colletto, dai bordi delle maniche e dai polsini.

Insomma, una casacca molto diversa da quella di quest’anno e che – come concept alla base, seppure la realizzazione sia chiaramente differente –può essere accostata a quella della stagione 2021-22. Una maglia, quella, che portò grande fortuna ai rossoneri, bravi a tornare a vincere lo scudetto dopo più di un decennio.

L’esordio

Per accompagnare il lancio del nuovo kit, Puma e Milan hanno presentato un nuovo video con il capitano della squadra maschile, Davide Calabria, insieme a Olivier Giroud, Rafael Leão, Mike Maignan, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Charles De Ketelaere. Il video include anche le giocatrici della squadra femminile del Milan, Kosovare Asllani e Nesrien Bahlouli.

Il video evidenzia l'elemento principale del design della nuova maglia, in cui la ‘M’ fa da collegamento tra il Club e la città di Milano, con scorci iconici della stessa illuminati da luci rosse e nere per simboleggiare la passione per il Milan in tutto il mondo.

La maglia debutterà questa domenica, il 4 giugno, nel match di San Siro valido per l’ultima giornata di campionato. I rossoneri affronteranno l’Hellas Verona, in uno degli incontri più sentiti dai supporter milanisti, data la storica rivalità che divide le due tifoserie.