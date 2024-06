Maltempo a Lecco, allagamenti e frane: maxi-lavoro per i vigili del fuoco

Lecco, 21 giugno 2024 – Un diluvio ha inondato la provincia di Lecco. E' successo tutto in pochi minuti nella prima serata di oggi. Le strade si sono trasformate in fiumi, diversi torrenti sono esondati e si sono registrati smottamenti e frane.

Il forte vento ha inoltre sradicato e abbattuto alberi, che hanno travolto le linee elettriche, provocando blackout e lasciando alcuni centri urbani al buio, tra cui Lecco e Civate. Il tunnel dell'Attraversamento di Lecco della Statale 36 è stato chiuso, perché completamente allagato. Nella zona di Piona a Colico, in direzione nord una corsia sempre della Superstrada è impraticabile. Una colata di fango ha travolto la Sp 65 a Parlasco, in Valsassina, all'altezza del bivio per Bellano, dove si sono registrati allagamenti anche in centro, sul lungolago.

Bellano allagata

A Garlate il torrente Molina ha rotto gli argini. Allagamenti anche a Mandello, con i sottopassi impraticabili perché sommersi, come lo svincolo della 36 di Mandello Ovest In alcuni paesi alla pioggia battente si è aggiunta la grandine. A causa dell'ondata di maltempo si sono verificati anche alcuni incidenti.

Tutti i vigili del fuoco in servizio, sia del comando provinciale, sia dei distaccamenti di volontari di Bellano, Merate e Valmadrera sono stati mobilitati per fronteggiare l'emergenza. “Una forte ondata di maltempo ha colpito la Lombardia – spiegano dalla direzione regionale dei vigili del fuoco -. Tra le province maggiormente colpite da questo evento meteorologico c'è anche Lecco, dove si sono verificati numerosi episodi di allagamenti, caduta di piante e tetti lesionati a causa della forza del vento e delle intense piogge”.