"Novate Milanese: Nuove vie intitolate ad Alda Merini, Cardinale Martini e Ercole Gorla"

Tre nuove intitolazioni di vie in città, dedicate ad Alda Merini, al cardinale Carlo Maria Martini e a Ercole Gorla. La toponomastica novatese vede la presenza di due nuove strade situate nella zona della Città sociale, area che negli ultimi mesi è stata protagonista di una rapida trasformazione che ha portato alla nascita di un campus universitario in grado di soddisfare i bisogni residenziali di numerosi studenti che frequentano gli atenei milanesi. La via più vicina al nuovo campus è stata intitolata ad Alda Merini, poetessa e scrittrice milanese, mentre l’altra via, che conduce alla comunità di Casa Archè, è stata intitolata al cardinale Carlo Maria Martini, biblista e arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002. La terza intitolazione riguarda invece la strada pedonale che collega via Bollate al parco Brasca, passaggio dedicato alla mobilità dolce ricavato anni fa dalla copertura del torrente Garbogera che costeggia il muro di cinta del giardino dell’Oasi San Giacomo. Questo viottolo è ora dedicato alla memoria di Ercole Gorla, sindaco di Novate dal novembre 1968 al 1975.