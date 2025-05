Gratta e Vinci, in Lombardia premi per oltre 2,4 milioni di euro. Ecco dove

Milano, 29 maggio 2025 – Non saranno gli oltre 35 milioni vinti al SuperEnalotto in quel di Desenzano ma la Lombardia incassa tre importanti vincite al Gratta e Vinci, per complessivi oltre 2,4 milioni di euro complessivi. Le tre giocate vincenti sono state registrate a Bagnolo Cremasco (Cremona), Cabiate (Como) e Paderno Dugnano (Milano).

Bagnolo Cremasco

Il colpo più ricco – segnala l’agenzia Agimeg – è stato centrato a Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona, dove un biglietto della serie “Il Turista per Sempre” ha regalato un premio complessivo di 1.768.625 euro. Il vincitore si è portato a casa il premio suddiviso in: 300.000 euro subito, più 6.000 euro al mese per 20 anni e 100.000 euro di bonus finale. La giocata vincente è stata effettuata nel punto vendita di via Leonardo da Vinci 61.

Cabiate

A Cabiate, in provincia di Como, è stato invece il biglietto “Doppia Sfida Classic” a far sorridere un altro giocatore, con una vincita da 500.000 euro, grazie a una giocata effettuata presso l’esercizio di viale Repubblica 90.

Paderno Dugnano

La terza vincita, da 200.000 euro, è arrivata a Paderno Dugnano, nel milanese, grazie al biglietto della serie “New Extra Tutto per Tutto”, acquistato nel punto vendita di via Sant’Ambrogio 65.