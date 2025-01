Nourhan Khedir prende il posto del pensionato Stefano Pirovano

Se il dottor Luca Nascimbene non può essere confermato nel ruolo di sostituto di Ezio Mastropasqua, al contrario la dottoressa Nourhan Khedir ha preso regolarmente servizio come sostituta del dottor Stefano Pirovano, in pensione dal 31 dicembre. Lo comunica l’Asst Melegnano Martesana, ringraziando il Comune per aver messo a disposizione i locali, dove la dottoressa riceve i pazienti. È questa la situazione dei medici di base a Vizzolo Predabissi, dove si resta in attesa dell’attivazione di un ambulatorio temporaneo per coloro che al momento sono senza medico.

La situazione di Vizzolo contribuisce a riaccendere i riflettori sulla carenza di pediatri e dottori di famiglia. Un problema generale, che si riscontra in molte aree geografiche: l’hinterland di Milano non fa eccezione, anzi è tra le zone più critiche. La mancanza di camici bianchi si riflette in una situazione che in alcuni casi vede scoperti interi quartieri, coi residenti costretti a migrazioni forzate verso altre frazioni o Comuni. Una dinamica che penalizza soprattutto gli anziani e le persone senza l’automobile. In generale, il tema è oggetto di dibattito anche da parte della classe politica, ma i Comuni possono fare poco, se non individuare e mettere a disposizione appositi spazi da adibire ad ambulatori.

A.Z.