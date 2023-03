Nonni e nipoti, benessere in cucina Gli anziani diventano messaggeri di sostenibilità

Il presidente dell’Uniter di Arese Alessandro Bossi e Mauro Del Corpo, socio della Casa dell’Agricoltura di Milano, hanno raccontato ai ragazzi della scuola media "Silvio Pellico" di Arese il progetto "Nonni, nipoti e il benessere in cucina" ospitato presso la sede aresina dell’università della terza età. La "Casa dell’agricoltura" è un’associazione composta da persone che vengono dal mondo agricolo con bagaglio culturale e professionalità differenti. Il suo intento è quello di mettere in rete competenze per proporre progetti legati al territorio.

Nell’ambito del ciclo di incontri e conferenze si sono tenuti eventi come la spesa sostenibile, la visita ad una fattoria del Parco Agricolo Sud di Milano e la partecipazione ad una lezione di cucina presso un istituto alberghiero. Il progetto ha stimolato una riflessione sul rapporto tra benessere ed alimentazione; si è parlato di origine e stagionalità degli alimenti e della necessità di contrastare lo spreco alimentare e le false informazioni in materia.

L’obiettivo secondario è stato quello di far veicolare, da parte dei partecipanti più anziani, i messaggi di consapevolezza alimentare verso la popolazione più giovane.

I nonni sono infatti il punto di riferimento educativo principale per i nipoti per ciò che riguarda temi legati all’alimentazione e all’ambiente.