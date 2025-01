"Non studi né lavori? C’è l’opportunità per svoltare"

È in partenza il 31 gennaio un percorso gratuito di orientamento e accompagnamento per ragazzi e ragazze del Rhodense che al momento non studiano e non lavorano. Si tratta di un progetto finanziato da Fondazione Cariplo che rientra nel quadro di azioni in corso rivolte ai giovani dell’ambito territoriale rhodense. Saranno sei incontri gratuiti di accompagnamento alla scoperta delle proprie potenzialità e desideri e dei progetti per il futuro per partire o ripartire più consapevolmente nella direzione della ricerca del lavoro.

L’iniziativa è rivolta ai giovani del Rhodense con meno di 34 anni che al momento non studiano e non lavorano (i cosiddetti Neet) e gli incontri sono organizzati da “Young at work“, nell’ambito del progetto “Change your MINDset“ e si svolgeranno nello spazio Mast di Rho, in via San Martino. Gli incontri, della durata di due ore ciascuno, dalle 10 alle 12, metteranno innanzitutto i partecipanti nella condizione di sentirsi parte del gruppo, e di fare del gruppo stesso, del sostegno dei pari e degli esperti che lo guidano un elemento di forza del percorso individuale.

"Il ciclo di incontri di gruppo, che si concluderà a marzo, sarà seguito da colloqui individuali per consentire ai giovani partecipanti di tirare le fila e individuare percorsi concreti da sviluppare per avvicinarsi, o ri-avvicinarsi, al mondo del lavoro e della formazione. Sulla base dell’andamento del percorso, per i partecipanti sarà valutata l’attivazione del tirocinio retribuito e del supporto di un tutor che li seguirà in tutte le fasi di questa esperienza", spiegano gli organizzatori.

Per partecipare è possibile fissare un colloquio conoscitivo con Arianna Fumagalli, A&I, scrivendo a arianna.fumagalli@aei.coop o chiamando il numero 340.8868408. Change Your MINDset è un progetto realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo nell’ambito del programma Neetwork. Con le sue attività si propone, tra le altre cose, di supportare i giovani nella ricerca di un lavoro o nella formazione. Il progetto è frutto del lavoro di co-progettazione di A&I onlus, La Fucina coop. sociale, Stripes coop. sociale onlus, Serena ricerca e intervento, fondazione Triulza e Sercop.

