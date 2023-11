"Non sentirti mai sola". Arte (e krav maga) contro le violenze

Un arazzo contro la violenza, un laboratorio floreale in Fiera, una giornata di krav maga da autodifesa e una lettura a tema, più iniziative una sola cornice, e uno slogan: "Non sentirti mai sola". Pronto a Gorgonzola il cartellone per il novembre antiviolenza. La premessa è nota, i dati anche: in Italia il 31,5% delle donne tra 16 e 70 anni (6 milioni e 788mila) ha subìto nel corso della vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, e il 16,1% ha subìto stalking. La rassegna gorgonzolese porta la firma dell’Amministrazione della sindaca Ilaria Scaccabarozzi, già assessore alle Pari opportunità, avvocato penalista, specializzata in casi di violenza e da anni volontaria al Soccorso violenza sessuale della clinica Mangiagalli. "Purtroppo – dice – è sempre bene ricordare che la violenza ha un nome ed un volto quasi esclusivamente familiari. È necessario combatterla non solo con leggi e campagne di sensibilizzazione, ma garantendo risposte concrete alle donne che denunciano e offrendo opportunità di riscatto economico e sociale".

Il calendario. Venerdì 24 alle 11 sarà inaugurato l’arazzo contro la violenza, progetto dell’associazione L’altrofilato. "Un oggetto unico, fatto a mano, esposto sulla facciata del Municipio storico come un vessillo". Spazio per il femminile in Fiera, dove, nel corso del mercato contadino in piazza Italia, il 25 novembre sarà promosso il laboratorio “Usiamo le mani per fare cose belle“ a cura del gruppo Donne Impresa Coldiretti e in collaborazione con “A ruota libera“ fattoria didattica. Martedì 28 al centro sportivo Seven Infinity un open day di Krav Maga a cura di Ssd Global Defender Srl e con il maestro Riccardo Carossia. A tutte le donne partecipanti saranno impartite nozioni pratiche per neutralizzare minacce e attacchi. Iscrizione obbligatoria (www.seveninfinity.itcorsikrav-maga). Mercoledì 29 alle 20,45 in biblioteca “Calcio di punizione“, spettacolo di narrazione ideato e realizzato da Associazione Fuoritempo. A margine del calendario l’appello a partecipare con una donazione alla campagna di sostegno alla Rete Antiviolenza Viola, dal 2017 operativa sul territorio della Martesana e dell’Adda (per info https:www.retedeldono.itreteantiviolenza-viola-donaora).