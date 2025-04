Non è grave la tredicenne urtata da un’auto a un centinaio di metri dal luogo della tragedia

Le auto in coda sulla circonvallazione a causa dell’incidente mortale poco lontano, 13enne investita mentre attraversa la strada. Le condizioni della ragazzina, subito soccorsa, non sono parse fortunatamente gravi, e il trasporto in ospedale è avvenuto in codice giallo. Il fatto è avvenuto sempre a Pozzuolo Martesana, in via Vespucci, a metà pomeriggio, mentre a poca distanza si svolgevano le operazioni di soccorso sulla provinciale. La bambina stava attraversando per raggiungere un’amica quando è stata urtata da una vettura in transito. Soccorsa, è stata caricata in ambulanza alla volta del San Raffaele.