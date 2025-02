Niguarda miglior ospedale d’Italia (in assoluto)

Stavolta c’è un ospedale pubblico milanese in cima alla classifica delle migliori strutture sanitarie italiane secondo Newsweek: il Niguarda ha conquistato la prima posizione nell’edizione 2025 del “World’s Best Hospitals”, stilata dalla rivista americana esaminando oltre 2.400 ospedali in 30 Paesi, davanti al Policlinico Gemelli di Roma, l’ospedale del Papa che lo ha anche come degente in questo momento, e a due privati accreditati lombardi, il San Raffaele e l’Humanitas, rispettivamente terzo e quarto. Sono lombardi "ben cinque ospedali tra i primi nove" nella classifica nazionale di Newsweek, sottolineano il governatore Attilio Fontana e l’assessore regionale al Welfare, citando anche il sesto posto del Papa Giovanni XXIII di Bergamo e il nono del San Matteo di Pavia. Pubblici come il Niguarda, e questo "è un vero orgoglio", aggiungono invitando "chi tenta di attaccare l’eccellenza del nostro sistema sanitario" a considerare questa classifica (e non altre). Newsweek considera diversi fattori per valutare cura, ricerca, capacità di attrarre professionisti; il punteggio di ogni ospedale si basa su un sondaggio online al quale partecipano medici e dati pubblici da sondaggi post-ricovero sulla soddisfazione dei pazienti.

Nella top 250 degli ospedali di tutto il mondo - di cui solo 13 italiani - Niguarda ha guadagnato 15 posizioni classificandosi al 37 esimo posto. Anche nel report “World’s Best Specialized Hospitals 2025”, anticipato lo scorso settembre, si era ben posizionato per tutte e 12 le specialità prese in considerazione; in particolare nelle aree Ginecologia e Ostetricia (19° nel mondo e 2° in Italia), Gastroenterologia (49° nel mondo e 4° in Italia), Oncologia (45° nel mondo e 5° in Italia), Neurochirurgia (57° nel mondo e 2° in Italia), Neurologia (73° nel mondo e 4° in Italia), Cardiologia (66° nel mondo e 6° in Italia) e Cardiochirurgia (81° nel mondo e 7° in Italia).

"Questro traguardo corona un obiettivo che mi è stato affidato dall’assessore Bertolaso un anno fa - svela Alberto Zoli, direttore generale del Grande ospedale metropolitano –, e oltre a confermare la qualità dei nostri servizi, il nostro impegno costante nella ricerca, nell’insegnamento, nell’innovazione e nella cura e il valore della squadra dei professionisti di Niguarda è motivo di orgoglio per il servizio sanitario italiano". Giulia Bonezzi