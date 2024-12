Niente zona a traffico limitato in via Mazzini. Prima misura viabilistica dell’era Torri

Via il dissuasore davanti all’ufficio postale, niente più Ztl in via Mazzini, a Trezzo. Primo provvedimento viabilistico dell’era Torri con l’obiettivo di snellire il traffico. Il tema è complesso e gli interventi per fluidificare la circolazione arriveranno in modo graduale sui punti più critici. È da leggere in quest’ottica la scelta di rimuovere la zona a traffico limitato nel tratto di via Mazzini compreso fra via Medici, via XXV Aprile a via Quarto: 50 metri che "non incidono sulla sicurezza dei pedoni", spiega il Comune. La novità aiuta a deviare le code da via dei Mille a strade alternative. Alla fine di un periodo di monitoraggio del nuovo corso il dosso sarà eliminato fisicamente, "agevolando ancora di più il transito". La Ztl resta in vigore nel primo tratto di via Mazzini, davanti alle scuole, durante gli orari di entrata e di uscita degli alunni. Bar.Cal.