Nicolò Cavalchini, nuovo singolo per il cantautore milanese: nel coro i ragazzi dell’associazione Caf

La musica uno strumento di unione e di riscatto. Nicolò Cavalchini, musicista, compositore e cantautore milanese, ha inaugurato la stagione natalizia con il nuovo singolo ‘È l’Amore che ricalcola il Percorso’, disponibile in radio e sulle piattaforme digitali, cantando con il coro dei ragazzi dell’associazione CAF, Onlus che si occupa, da oltre 40 anni, di accogliere e curare minori vittime di abusi e gravi maltrattamenti.

Scritto da Nicolò Cavalchini, Daniele Bellitto e Mirko Bruno, prodotto da Davide Ferrario, È l’Amore che ricalcola il Percorso è un brano delicato che trasmette anche serenità e speranza. L’andamento incalzante è trascinato da una melodia che rimane subito in testa, scandito dal coro delle voci dei ragazzi che fanno vibrare le corde delle emozioni, in un continuo crescendo.

“Pochi mesi fa, grazie ad un’amica sono andato a fare il volontario per l’Associazione CAF, Onlus che si occupa, con le sue 5 comunità su Milano, di accogliere bambini e ragazzi vittime di abusi e gravi trascuratezze.- racconta Nicolò Cavalchini- Tra loro c’erano tante personalità, qualcuno mi ha raccontato che avrebbe voluto fare il musicista e da lì mi si è accesa una lampadina. Spesso la salvezza passa dalle passioni che però hanno bisogno di essere innescate da qualcosa o qualcuno che te le faccia scoprire. L’idea di coinvolgere questi ragazzi, quindi, nasce dal desiderio di avviare qualcosa che possa incendiare la loro vita di una passione duratura. Questa canzone scritta con Daniele e Mirko, parlando di seconde possibilità e mi è sembrata perfetta per questa idea. Questo brano è cantato con i bambini accolti nelle comunità dell’ associazione CAF, che rappresenta, per loro una delle seconde possibilità della vita, e chi meglio di questi ragazzi poteva trasmettere il messaggio di questa canzone?".