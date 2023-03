Non c’è spazio per il verde, finanziamenti addio: Milano perde 138mila nuovi alberi

Milano, città sempre meno verde

Milano, 23 marzo 2023 - Forse è solo un arrivederci : la speranza è che il Governo cambi i criteri per i prossimi anni. Per adesso, però, la situazione è questa: Milano e gli altri 133 Comuni della Città metropolitana hanno dovuto dire addio a 6 milioni del Pnrr per piantare 138mila alberi nel 2022, con il rischio di dover rinunciare agli altri 16 previsti per 2023 e 2024 (per altri 398mila alberi) Il motivo? Come emerge da un report della Corte dei Conti, I vincoli imposti da Roma sono fuori misura per un’area ad altissima densità abitativa come quella meneghina e mettono automaticamente fuori gioco gli unici spazi disponibili per la formazione di nuovi boschi. Andiamo per ordine. Forestazione urbana Il 30 novembre 2021 , l’allora Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) vara il piano di forestazione urbana ed extraurbana, all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La mission: "Messa a dimora nelle 14 Città metropolitane esposte a problemi di inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, di 6,6 milioni di alberi e arbusti autoctoni coerenti con la vegetazione naturale potenziale, al fine di migliorare la qualità della vita e...