Nessun accorpamento dei reparti ospedalieri

Sarà un’estate senza tagli per gli ospedali del Nord Milano, dove saranno garantiti gli attuali servizi e posti letto, con una leggera diminuzione soltanto nel mese di agosto. Insomma, nessun accorpamento né tantomeno sospensione delle attività. Lo ha comunicato l’Asst Nord Milano, che a fine giugno ha visto l’insediamento di Tommaso Russo, il commissario straordinario subentrato al vertice dopo la scomparsa della direttrice Elisabetta Fabbrini. Tra i nuovi arrivi nella squadra dell’Asst Nord Milano anche la dottoressa Giulia Chadenier, nuovo direttore Vaccinazioni e sorveglianza malattie infettive. Quest’estate all’ospedale di Sesto San Giovanni e al Bassini di Cinisello Balsamo non ci sarà alcun accorpamento di reparti e i servizi verranno garantiti anche nel periodo clou della stagione, continuando le attività senza variazioni sensibili. Le scelte sono state parametrate anche sulle indicazioni della Regione di ridurre il più possibile la chiusura dei posti letto, sull’analisi epidemiologica degli anni passati e sul piano ferie del personale sanitario. Così, tra l’ospedale di viale Matteotti e il Bassini soltanto per il mese di agosto si perderà circa il 13% dei posti letto complessivi. "Si tratta prevalentemente di posti letto dell’area chirurgica, in linea con la fisiologica contrazione della domanda dei ricoveri che sono stati programmati", hanno spiegato dall’Asst Nord Milano. Reggono anche i pronto soccorso dei due nosocomi cittadini: nonostante la seconda ondata di caldo dei giorni scorsi, non sono stati registrati picchi di accesso, neanche da parte della popolazione più anziana, né sono stati riscontrati aumenti dei ricoveri. La situazione resta comunque monitorata in attesa del nuovo rialzo delle temperature, atteso per i prossimi giorni. La.La.