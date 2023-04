Nel parco pubblico di via Tobagi nascerà l’ospedale di comunità

Avviato l’iter burocratico per la cessione del terreno del parco pubblico di via Tobagi, in fondo al quartiere di Fornasè, ad Asst Nord Milano per la realizzazione dell’ospedale e della Casa di comunità. Con una delibera, pochi giorni fa, la Giunta cormanese del sindaco Luigi Magistro ha iniziato la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica, la Vas, che permetterà di inserire quest’area a prato nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del 2023 per attribuirle la nuova destinazione urbanistica di Servizi alla persona e alle attività – servizi assistenziali: a seguire, ci sarà la concessione ad Asst per costruire la struttura medico-sanitaria per una superficie di 1.800 metri quadrati, attuando anche sul territorio locale la rete della sanità di prossimità prevista dal Pnrr Missione 6. A tutti gli effetti, "la Vas rappresenta il primo atto della procedura per la cessione dell’area dove sorgerà la Casa con l’annesso ospedale di comunità - spiega il sindaco Magistro -. Seguirà anche la votazione in consiglio comunale per concludere l’iter procedurale con la concessione del terreno del parco di via Tobagi ad Asst Nord Milano, per l’avvio degli interventi. Questa struttura di sanità pubblica porterà a Cormano i servizi che ora non ci sono, garantendo un presidio sanitario per i nostri cittadini". Se solo poche settimane fa ci sono state le prime verifiche tecniche nel prato di via Tobagi, lunedì 17 aprile è prevista un’assemblea pubblica informativa per presentare ai cittadini il progetto di costruzione appunto della Casa e dell’ospedale di Comunità: all’incontro parteciperanno i rappresentanti di Regione Lombardia, Ats Città Metropolitana Milano e Asst Nord Milano. Per la costruzione l’importo complessivo di spesa supera i 6 milioni di euro tutti con fondi Pnrr e regionali.

Giuseppe Nava